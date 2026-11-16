Enshu präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Enshu hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 28,78 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal -6,110 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Enshu im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,25 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,83 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 4,58 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at