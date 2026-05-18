Enshu stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Enshu hat am 15.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 5,16 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -253,660 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 11,54 Prozent zurück. Hier wurden 4,79 Milliarden JPY gegenüber 5,42 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

In Sachen EPS wurden 37,53 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Enshu -358,710 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 19,22 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 12,19 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 21,89 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at