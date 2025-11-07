|
07.11.2025 06:31:29
ENSHU TRUCK: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
ENSHU TRUCK präsentierte am 06.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
Es stand ein EPS von 61,64 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei ENSHU TRUCK noch ein Gewinn pro Aktie von 66,14 JPY in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ENSHU TRUCK im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,74 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 12,52 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 12,19 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
