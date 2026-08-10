ENSHU TRUCK hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

ENSHU TRUCK hat am 07.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 69,78 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 68,55 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite standen 12,59 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12,20 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at