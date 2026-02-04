ENSHU TRUCK stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

ENSHU TRUCK hat am 03.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 87,91 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 98,90 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,32 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 13,26 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 12,72 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at