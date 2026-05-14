ENSHU TRUCK verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

ENSHU TRUCK lud am 12.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 84,04 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 80,45 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

ENSHU TRUCK hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,96 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11,76 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 302,14 JPY. Im Vorjahr hatte ENSHU TRUCK 319,96 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 48,63 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 49,95 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at