Ensign Energy Services: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Ensign Energy Services hat am 07.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,02 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,030 CAD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5,40 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 411,2 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 434,6 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at