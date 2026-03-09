09.03.2026 06:31:29

Ensign Energy Services hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Ensign Energy Services hat sich am 06.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Ensign Energy Services hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,07 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,110 CAD je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 418,8 Millionen CAD – eine Minderung von 1,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 426,5 Millionen CAD eingefahren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,210 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,110 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig standen 1,64 Milliarden CAD in den Büchern – ein Minus von 2,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Ensign Energy Services 1,68 Milliarden CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:30 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktie kaufte die Schweizerische Nationalbank
03:17 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10
08.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 10: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Rasanter Ölpreisanstieg im Blick: Asiens Börsen tiefrot
Die asiatischen Börsen brechen zum Wochenbeginn deutlich ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen