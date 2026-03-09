Ensign Energy Services hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Ensign Energy Services hat sich am 06.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Ensign Energy Services hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,07 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,110 CAD je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 418,8 Millionen CAD – eine Minderung von 1,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 426,5 Millionen CAD eingefahren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,210 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,110 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig standen 1,64 Milliarden CAD in den Büchern – ein Minus von 2,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Ensign Energy Services 1,68 Milliarden CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at