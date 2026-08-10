Ensign Energy Services mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Ensign Energy Services hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,07 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ensign Energy Services -0,140 CAD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 397,3 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 372,4 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at