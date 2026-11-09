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09.11.2026 06:31:29
Ensign Energy Services stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Ensign Energy Services stellte am 06.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,06 CAD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,020 CAD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 411,2 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 481,7 Millionen CAD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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