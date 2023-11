Ensign Energy Services: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Ensign Energy Services stellte am 03.11.2023 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,030 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ensign Energy Services 0,110 CAD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 444,4 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 432,6 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at