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29.10.2026 06:31:29
Ensign Group gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Ensign Group hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,76 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Ensign Group ein EPS von 1,42 USD je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ensign Group in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,47 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,48 Milliarden USD im Vergleich zu 1,30 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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