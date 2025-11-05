Ensign Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Ensign Group hat am 03.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,42 USD, nach 1,34 USD im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,84 Prozent auf 1,30 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,08 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at