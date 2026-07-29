Ensign Group: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Ensign Group gab am 27.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,68 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Ensign Group ein EPS von 1,44 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 1,44 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 17,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,23 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at