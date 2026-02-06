|
Ensign Group: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Ensign Group hat am 04.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS belief sich auf 1,61 USD gegenüber 1,36 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 20,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,36 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,13 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 5,84 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Ensign Group 5,12 USD je Aktie verdient.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 5,06 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Ensign Group einen Umsatz von 4,26 Milliarden USD eingefahren.
