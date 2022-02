Enstar Group Limited legt Jahresabschluss 2021 vor

HAMILTON, Bermuda, Feb. 26, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Enstar Group Limited (Nasdaq: ESGR) hat heute bei der SEC auf Formular 10-K ihren Jahresbericht zur Ertrags- und Finanzlage für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 eingereicht.

Enstar weist für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 Konzernnettoerträge in Höhe von USD 437 Millionen (bzw. einen Gewinn von USD 21,71 je vollständig verwässerter Stammaktie) aus, im Vergleich zu Konzernnettoerträgen in Höhe von USD 1,7 Milliarden (bzw. einem Gewinn von USD 78,80 je vollständig verwässerter Stammaktie) für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020.

Die wichtigsten Triebkräfte des Nettogewinns für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 waren:

Die Kapitalrendite und bereinigte Kapitalrendite* betrugen 7,1 % bzw. 9,2 % für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021, verglichen mit 39,7 % bzw. 43,6 % für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 und 26,6 % bzw. 19,6 % für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019.

Das Eigenkapital der Stammaktionäre von Enstar belief sich zum 31. Dezember 2021 auf 5,6 Milliarden USD (bzw. einen Buchwert je Stammaktie von 316,34 USD und einen bereinigten Buchwert je Stammaktie* von 310,80 USD), gegenüber 6,2 Milliarden USD (bzw. einen Buchwert je Stammaktie von 286,45 USD und einen bereinigten Buchwert je Stammaktie* von 281,20 USD) zum 31. Dezember 2020.

Dem Formular 10-K, das auf der Enstar-Website unter www.enstargroup.com abgerufen werden kann, ist eine ausführlichere Beschreibung der Geschäfts- und Finanzergebnisse von Enstar zu entnehmen. Der Reiter "Investor Relations" auf der Website von Enstar enthält auch einen Link zur Präsentation "2021 Year-End Update" mit erweiterten Kommentaren des Managementteams zu den Jahresergebnissen und anderen Geschäftsaktualisierungen.

Über Enstar

Enstar ist ein führender, an der Nasdaq notierter weltweit tätiger Versicherungskonzern, der Kapitalfreisetzungslösungen über sein Netzwerk aus Konzerngesellschaften in Bermuda, den USA, dem Vereinigten Königreich, Kontinentaleuropa, Australien und anderen internationalen Standorten anbietet. Enstar ist Marktführer bei der Durchführung von Altakquisitionen und hat seit seiner Gründung im Jahr 2001 mehr als 110 Unternehmen und Portfolios erworben. Weitere Informationen zu Enstar finden Sie unter www.enstargroup.com .

*Nicht auf GAAP basierende Kennzahl; Überleitungen auf die entsprechenden GAAP-Finanzkennzahlen finden Sie unten unter "Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen".

Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen

Zusätzlich zu den nach GAAP ausgewiesenen Finanzkennzahlen legen wir weitere nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen vor, die wir für das Management unseres Unternehmens, zum Vergleich unserer Leistung mit früheren Perioden und mit der unserer Wettbewerber sowie als Leistungskennzahlen in unserem jährlichen Bonuszahlungsprogramm verwenden.

Diese nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen bieten einen zusätzlichen Einblick in unsere langfristige operative Leistung und ermöglichen eine Analyse unserer Ergebnisse, die mehr der Art und Weise entspricht, in der unser Management unsere zugrunde liegende Leistung misst.

Die Darstellung dieser nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen, die von anderen Unternehmen möglicherweise anders definiert und berechnet werden, dient dem besseren Verständnis bestimmter Aspekte unserer finanziellen Performance. Sie sollten nicht isoliert betrachtet werden und stehen nicht über den direkt vergleichbaren, nach GAAP erstellten Finanzkennzahlen und ersetzen diese nicht.

Wir haben unsere nicht auf GAAP basierenden Kennzahlen im Jahr 2021 wie folgt geändert:

Wir haben die Ergebnisse und GAAP-Überleitungsrechnungen für diese Kennzahlen für die entsprechenden Zeiträume dargestellt.

(1) Besteht aus den Komponenten Diskontsatz und Risikomarge.

Überleitung von nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen

Bereinigter Buchwert je Stammaktie*

Die folgende Tabelle enthält eine Überleitung des Buchwerts je Stammaktie auf den bereinigten Buchwert je Stammaktie* zum 31. Dezember 2021 und 2020:

(1) Das Eigenkapital umfasst das Stammkapital der Enstar-Aktionäre, das als Eigenkapital der Enstar-Aktionäre abzüglich der Vorzugsaktien (510 Mio. USD in den Jahren 2021 bzw. 2020) berechnet wird, vor etwaigen nicht auf GAAP basierenden Anpassungen.

Bereinigte Kapitalrendite*

Die nachstehende Tabelle zeigt eine Überleitung der Kapitalrendite auf die bereinigte Kapitalrendite* für die Jahre zum 31. Dezember 2021, 2020 und 2019:

For the Year Ended December 31,

2021 2020 2019

Net

earnings (1) Opening

equity (1) Ratio Net

earnings (1) Opening

equity (1) Ratio Net

earnings (1) Opening

equity (1) Ratio

(in millions of U.S. dollars)

Net earnings/Opening equity/ROE (1) $ 437 $ 6,164 7.1 % $ 1,719 $ 4,332 39.7 % $ 902 $ 3,392 26.6 %

Non-GAAP adjustments:

Remove:

Net realized and unrealized losses (gains) on fixed maturity investments and funds held - directly managed / Unrealized (losses) gains on fixed maturity investments and funds held - directly managed (2) 210 (560 ) (306 ) (277 ) (516 ) 227

Change in fair value of insurance contracts for which we have elected the fair value option / Fair value of insurance contracts for which we have elected the fair value option (3) (75 ) (33 ) 119 (130 ) 117 (244 )

Amortization of fair value adjustments / Fair value adjustments 16 (128 ) 27 (152 ) 51 (199 )

Net gain on purchase and sales of subsidiaries (73 ) (3 ) —

Net earnings from discontinued operations / Net assets of entities classified as held for sale and discontinued operations — — (16 ) (266 ) (7 ) (210 )

Tax effects of adjustments (4) (21 ) 23 36

Adjustments attributable to noncontrolling interest (5) 6 13 109 15 86