Ensuiko Sugar Refining: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Ensuiko Sugar Refining gab am 07.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 28,96 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Ensuiko Sugar Refining 12,09 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ensuiko Sugar Refining in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,34 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7,88 Milliarden JPY im Vergleich zu 7,85 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at