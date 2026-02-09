Ensuiko Sugar Refining informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ensuiko Sugar Refining hat am 06.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 25,58 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 26,41 JPY je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Ensuiko Sugar Refining 8,57 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 8,87 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at