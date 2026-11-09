09.11.2026 06:31:29

Ensuiko Sugar Refining stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ensuiko Sugar Refining hat am 06.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 13,65 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 28,96 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Ensuiko Sugar Refining mit einem Umsatz von insgesamt 7,96 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,88 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 1,04 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at

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