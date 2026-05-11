Ensuiko Sugar Refining stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ensuiko Sugar Refining stellte am 08.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 19,79 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 12,98 JPY je Aktie erzielt worden.

Ensuiko Sugar Refining hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,75 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,49 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 100,58 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Ensuiko Sugar Refining ein Gewinn pro Aktie von 77,91 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 32,98 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 32,52 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at