Ensuiko Sugar Refining stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ensuiko Sugar Refining präsentierte am 07.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 29,09 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Ensuiko Sugar Refining 26,25 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,72 Prozent auf 8,64 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Ensuiko Sugar Refining 8,79 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at