Ensurge Micropower ASA Registered: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Ensurge Micropower ASA Registered äußerte sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,01 NOK, nach -0,020 NOK im Vorjahresvergleich.

Redaktion finanzen.at