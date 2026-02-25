Ensurge Micropower ASA Registered: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Ensurge Micropower ASA Registered hat am 23.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,06 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,040 NOK je Aktie erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,100 NOK beziffert. Im Vorjahr waren -0,220 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 0,26 Millionen NOK – das entspricht einem Minus von 60,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 0,66 Millionen NOK in den Büchern gestanden hatten.

