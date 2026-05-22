Ensurge Micropower ASA Registered präsentierte Quartalsergebnisse

Ensurge Micropower ASA Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 20.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,05 NOK gegenüber -0,060 NOK im Vorjahresquartal verkündet.

Redaktion finanzen.at