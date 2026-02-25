Ensurge Micropower ASA (spons ADRs) gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ensurge Micropower ASA (spons ADRs) lud am 23.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Ensurge Micropower ASA (spons ADRs) hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,02 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,020 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,040 USD gegenüber -0,080 USD im Vorjahr verkündet.

Gegenüber dem Vorjahr hat Ensurge Micropower ASA (spons ADRs) im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 50,0 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 0,03 Millionen USD. Im Vorjahr waren 0,06 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at