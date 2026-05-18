Ensysce Biosciences präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ensysce Biosciences hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Ensysce Biosciences hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,52 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,390 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ensysce Biosciences in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 27,27 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,0 Millionen USD im Vergleich zu 1,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at