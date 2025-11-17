Ensysce Biosciences zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Ensysce Biosciences stellte am 14.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,29 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 0,5 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 85,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ensysce Biosciences 3,4 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at