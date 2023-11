Entain-Aktie: Sportwettenanbieter Entain will mehr hal eine Milliarde Pfund zahlen

Der Sportwettenanbieter Entain will mehr als eine halbe Milliarde Pfund zahlen, um eine Untersuchung wegen Bestechung beizulegen.

Eine Vereinbarung mit der britischen Finanzbehörde HMRC sehe eine Zahlung von 585 Millionen Pfund (674 Mio. Euro) vor, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Das Unternehmen bietet über verschiedene Marken Sportwetten und Glücksspiele an, dazu gehören Ladbrokes, Corel und bwin.

Behörden hatten wegen angeblicher Bestechung bei einer früheren türkischen Tochtergesellschaft ermittelt, die bereits 2017 verkauft worden war. Dem Unternehmen sei vorgeworfen worden, nicht ausreichend vorgesorgt zu haben, um Bestechung zu verhindern, meldete die britische Nachrichtenagentur PA.

Entain hatte bereits im August einen Deal in Aussicht gestellt und angekündigt, eine entsprechende Summe zurückzustellen. Man habe sich nun grundsätzlich mit der Staatsanwaltschaft geeinigt, hieß es in der Mitteilung. Ein Gericht müsse noch abschließend zustimmen. Vorgesehen ist demnach, dass das Unternehmen auch 20 Millionen Pfund an Wohltätigkeitsorganisationen zahlt. Entain ist im britischen Aktienindex FTSE 100 gelistet.

/kil/DP/jha

LONDON (dpa-AFX)