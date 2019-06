Entdecken Sie mit GAC Motor Geschichten von Größe

Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - Ein gewöhnlicher Grundschullehrer aus dem chinesischen Bergdorf Chongqing hat die letzten 40 Jahre als Schiffer gearbeitet, eine Schule gebaut und seine Schüler dazu inspiriert, ihre Träume zu verwirklichen.

Diese Geschichte wird von GAC Motor im Video "Boat" erzählt, das Teil seiner neuen Filmreihe "Salute the Ordinary" (Eine Ehrung des Gewöhnlichen) ist. In der Markenfilmreihe widmet GAC Motor sich Geschichten, in denen gewöhnliche Menschen im Alltagsleben über sich hinauswachsen, und zollt ihnen Respekt. Der Lehrer in "Boat" mag in den Augen der meisten Leute ein Durchschnittsmensch sein, aber wie er seine Schüler inspiriert, macht ihn zu einem herausragenden Lehrer.

Diese Geschichte ist eine Verkörperung der Idee, dass die Rolle jedes gewöhnlichen Menschen in der Gesellschaft für die Gemeinschaft wichtig ist, ganz unabhängig von der Tätigkeit.

Dieses Thema gilt auch für alle Mitarbeiter von GAC Motor. Die Vision des Unternehmens lautet, Größe und Engagement für ein angenehmes, mobiles Leben für Verbraucher auf der ganzen Welt zu vereinen. Die Mitarbeiter von GAC Motor leisten in allen Rollen im Unternehmen ihren beruflichen Beitrag, Produkte hoher Qualität zu schaffen.

"GAC Motor zollt mit 'Salute the Ordinary' gewöhnlichen Menschen seinen Tribut, die sich dafür einsetzen, die Welt zu verbessern. Wir respektieren den Wert, der in jeder gewöhnlichen Rolle geschaffen wird, und möchten den Einzelnen und die Gesellschaft dazu anhalten, Probleme mit Hartnäckigkeit zu überwinden, um ihre eigenen Träume der Größe umzusetzen", sagt Yu Jun, Präsident von GAC Motor.

Über GAC Motor

Die Guangzhou Automobile Group Motor CO. LTD (GAC Motor), gegründet 2008, ist ein Tochterunternehmen der GAC Group, die in der Unternehmensliste der Fortune Global 500 Platz 202 belegt. Das Unternehmen entwickelt und produziert Fahrzeuge, Motoren, Komponenten und Autozubehör von Premium-Qualität. GAC Motor ist seit sechs aufeinanderfolgenden Jahren die Nummer eins der chinesischen Marken der China Initial Quality StudySM (IQS) für den Raum Asien-Pazifik von J.D. Power. Dies ist Beleg der Qualitätsstrategie des Unternehmens von innovativer Forschung und Entwicklung über die Herstellung bis zur Lieferkette sowie Verkauf und Kundendienst.

