Entegris Aktie
WKN: 938201 / ISIN: US29362U1043
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29.10.2026 15:21:54
Entegris Announces Q4 Financial Outlook, Shares Rise
(RTTNews) - Thursday, Entegris, Inc. (ENTG) announced financial guidance for the fourth quarter, expecting sales of $1,025 million to $1,055 million.
The company anticipates net income to be between $168 million and $181 million, and diluted earnings per common share are expected to be between $1.09 and $1.17.
Meanwhile, it sees adjusted net income to be between $203 million and $215 million, and diluted earnings per common share are expected to be between $1.32 and $1.40.
The company also expects adjusted EBITDA of approximately 30.7% to 31.2% of sales.
ENTG was trading at $164.82, up 3.42 percent on the Nasdaq.
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