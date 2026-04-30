Entegris Aktie
WKN: 938201 / ISIN: US29362U1043
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30.04.2026 13:13:06
Entegris Inc. Reveals Advance In Q1 Profit
(RTTNews) - Entegris Inc. (ENTG) reported a profit for its first quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings totaled $92.0 million, or $0.60 per share. This compares with $62.9 million, or $0.41 per share, last year.
Excluding items, Entegris Inc. reported adjusted earnings of $132.5 million or $0.86 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 5.0% to $811.9 million from $773.2 million last year.
Entegris Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $92.0 Mln. vs. $62.9 Mln. last year. -EPS: $0.60 vs. $0.41 last year. -Revenue: $811.9 Mln vs. $773.2 Mln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.76 To $ 0.84 Next quarter revenue guidance: $ 815 M To $ 845 M
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