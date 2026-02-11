11.02.2026 06:31:28

Entegris: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Entegris lud am 10.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 0,32 USD. Im letzten Jahr hatte Entegris einen Gewinn von 0,670 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 823,9 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 3,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 849,8 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 1,55 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,93 USD je Aktie vermeldet.

Mit einem Umsatz von 3,20 Milliarden USD, gegenüber 3,24 Milliarden USD im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 1,38 Prozent präsentiert.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 2,72 USD sowie einen Umsatz von 3,18 Milliarden USD prognostiziert.

