Enter Air SA legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Enter Air SA veröffentlichte am 29.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,61 PLN gegenüber 9,16 PLN im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 995,7 Millionen PLN in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 26,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Enter Air SA einen Umsatz von 789,7 Millionen PLN eingefahren.

Redaktion finanzen.at