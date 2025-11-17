ENTERA BIO legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

ENTERA BIO hat am 14.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,07 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at