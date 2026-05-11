ENTERA BIO: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

ENTERA BIO ließ sich am 08.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat ENTERA BIO die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,07 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,060 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at