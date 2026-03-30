ENTERA BIO stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

ENTERA BIO hat am 27.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

ENTERA BIO hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,07 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,060 USD je Aktie gewesen.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,250 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei ENTERA BIO ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,250 USD in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 0,04 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 77,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem ENTERA BIO 0,18 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at