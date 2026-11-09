ENTERA BIO veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

ENTERA BIO äußerte sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,11 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at