Entergy: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Entergy hat am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 1,03 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Entergy 1,05 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 3,52 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 5,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,33 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at