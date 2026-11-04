Entergy hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Entergy lud am 02.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 1,98 USD. Im letzten Jahr hatte Entergy einen Gewinn von 1,53 USD je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat Entergy mit einem Umsatz von insgesamt 4,37 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,81 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 14,51 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at