Entergy präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Entergy äußerte sich am 29.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Es stand ein EPS von 1,53 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Entergy noch ein Gewinn pro Aktie von 1,50 USD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Entergy mit einem Umsatz von insgesamt 3,81 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,39 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 12,48 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at