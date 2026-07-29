Entergy Aktie
WKN: 889290 / ISIN: US29364G1031
|
29.07.2026 14:16:25
Entergy Q2 Profit Rises; Affirms 2026 Adj. EPS Guidance Range
(RTTNews) - Entergy (ETR) reported second quarter earnings of $483 million, or $1.03 per share, on an as-reported and an adjusted basis. This is compared to second quarter 2025 earnings of $468 million, or $1.05 per share, on an as-reported and an adjusted basis. Entergy affirmed 2026 adjusted earnings per share guidance range of $4.25 to $4.45.
Drew Marsh, Entergy Chair and CEO, said: "In the second quarter, we made steady progress across key customer, operational, regulatory, and financial areas. We remain solidly on track to achieve our objectives for 2026 and beyond."
In pre-market trading on NYSE, Entergy shares are down 0.35 percent to $112.12.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Entergy Corp.
|
28.07.26
|Ausblick: Entergy legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
27.07.26
|S&P 500-Papier Entergy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Entergy-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
20.07.26
|S&P 500-Wert Entergy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Entergy-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
14.07.26
|Erste Schätzungen: Entergy stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
13.07.26
|S&P 500-Papier Entergy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Entergy-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
06.07.26
|S&P 500-Titel Entergy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Entergy von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
29.06.26
|S&P 500-Wert Entergy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Entergy-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
22.06.26
|S&P 500-Wert Entergy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Entergy-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)