Entero Healthcare Solutions gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Entero Healthcare Solutions präsentierte am 12.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 7,26 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 5,43 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 15,71 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,01 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at