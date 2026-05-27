Entero Healthcare Solutions präsentierte Quartalsergebnisse

Entero Healthcare Solutions hat am 25.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,44 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 5,91 INR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Entero Healthcare Solutions 19,10 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 42,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13,39 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 26,44 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Entero Healthcare Solutions 21,80 INR je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 65,91 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 29,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 50,96 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at