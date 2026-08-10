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10.08.2026 06:31:29
Entero Healthcare Solutions: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Entero Healthcare Solutions präsentierte am 07.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 8,77 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6,39 INR erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 38,23 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 19,40 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 14,04 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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