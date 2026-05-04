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04.05.2026 06:31:29
Entero Therapeutics stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Entero Therapeutics hat am 01.05.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,88 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Entero Therapeutics -10,020 USD je Aktie generiert.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 4,160 USD. Im Vorjahr waren -15,990 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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