First Wave BioPharma Aktie

First Wave BioPharma für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3E2F2 / ISIN: US33749P4081

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
28.11.2025 20:26:03

Entero Therapeutics Stock Gains 5% Ahead Of Name Change To GridAI

(RTTNews) - Entero Therapeutics, Inc. (ENTO) rose 5.28%, climbing $0.15 to $2.99, after the company announced it will change its name to GridAI Technologies Corp. and switch its ticker to GRDX, effective December 1, 2025 - reflecting its recent acquisition of an AI-driven grid-edge software business.

The name change and rebranding follow Entero's purchase of 100 percent of GRID AI Corp. GridAI develops software and controls platforms for utilities, energy providers, and large power users to manage distributed energy resources and demand in real time. Entero's leadership says the move to GridAI marks a strategic pivot from its former GI-disease focus toward AI-powered energy infrastructure.

On the day of the announcement, ENTO saw heavier-than-usual trading volume as investors reacted to the corporate transformation and future business direction. The stock's 52-week range is approximately $1.20 - $4.10.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu First Wave BioPharma Inc Registered Shsmehr Nachrichten

Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu First Wave BioPharma Inc Registered Shsmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12:16 KW 48: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
11:47 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10:12 November 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
28.11.25 November 2025: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
28.11.25 Neue Gewichtungen im Portfolio: Auf diese Aktien vertraute der Gates Foundation Trust im Zeitraum Q3 2025

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen etwas höher ins Wochenende -- US-Börsen beenden "Black Friday"-Handel im Plus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigte sich am Freitag etwas fester. Der deutsche Leitindex präsentierte sich vor dem Wochenende mit leichten Gewinnen. Auch die US-Börsen legten zu. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Freitag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen