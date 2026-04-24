Enterprise Financial Services: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Enterprise Financial Services hat am 22.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,30 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,31 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 244,2 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 230,3 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at