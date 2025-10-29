Enterprise Financial Services gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Enterprise Financial Services lud am 27.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,19 USD, nach 1,32 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 272,0 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 14,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 237,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at