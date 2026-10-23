Enterprise Financial Services präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Enterprise Financial Services präsentierte in der am 21.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 1,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 251,5 Millionen USD – eine Minderung von 8,23 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 274,0 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at