Enterprise Financial Services vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Enterprise Financial Services hat am 26.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS belief sich auf 1,45 USD gegenüber 1,27 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 257,7 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 236,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 5,31 USD. Im Vorjahr waren 4,83 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,77 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 1,00 Milliarden USD, während im Vorjahr 920,75 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

